На острове Вторая база на Волчихинском водохранилище снесут семь построек

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сносе семи самовольных построек, расположенных в границах острова Вторая база на Волчихинском водохранилище. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сносе семи построек на Волчихинском водохранилище

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сносе семи построек на Волчихинском водохранилище

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно тексту постановления, большая часть (пять из семи) построек находятся на юго-западе Второй базы, шестая — на западе, еще одна — на северо-западе острова. Решение о сносе построек было принято в связи с тем, что «строительство осуществлено на землях кадастрового квартала, государственная собственность на которые не разграничена, на земельных участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства таких объектов».

Снос построек должны осуществить департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Екатеринбурга совместно с управлением ЖКХ за счет средств городского бюджета. Планируется, что постройки должны быть снесены до 31 марта 2025 года.

Анастасия Таначева