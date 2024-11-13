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Башкирия оказалась среди регионов с хищениями денег с «Пушкинской карты»

Сотрудники Главного управления экономического безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФСБ задержали бизнесмена из Москвы, подозреваемого в хищении бюджетных средств, выделенных на финансирование госпрограммы «Пушкинская карта» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бюджетной системе России нанесен ущерб на сумму свыше 100 млн руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, предприниматель с 2021 года организовывал спектакли в восьми регионах страны, в том числе в Башкирии. Вместе с другими лицами он через интернет приглашал молодых людей на культурные мероприятия, которые можно было оплатить «Пушкинской картой». На самом деле на спектакли они не приходили, а средства похищались, отметила Ирина Волк.

Обвиняемый арестован.

Идэль Гумеров

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