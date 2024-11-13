Суд обязал сибайскую больницу выплатить 700 тыс. рублей за смерть пациента

Кировский райсуд Уфы взыскал с Центральной городской больницы Сибая 700 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу супруги умершего пациента, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, фельдшер скорой помощи не стал госпитализировать пациента, жаловавшегося на боли в груди и голове. На следующий день мужчина пришел в больницу, где ему назначили два лекарственных препарата. После потери сознания пациента прооперировали, но вскоре он скончался.

По мнению истца, к смерти супруга привела некачественно оказанная медицинская помощь, поскольку назначенные лекарства и неполное обследование, сообщила она в иске, не позволили своевременно остановить болезнь.

«Суд отмечает, что из представленных суду медицинских экспертиз следует, что имели место недостатки оформления медицинской документации, которые не повлияли на исход заболевания. Вместе с тем, эксперты отмечают, что по дозировке лекарственное средство "Диклофенак" назначен не верно. В этой связи, суд приходит к выводу, что со стороны ответчика имелись нарушения качества оказания медицинской помощи»,— говорится в решении.

Венера Хисамова