В Челябинской области в три раза выросло число застрахованных сельхозживотных

По итогам девяти месяцев 2024 года застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных в Челябинской области увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 317 тыс. В Уральском федеральном округе показатель вырос в 2,6 раза, до 656 тыс. условных голов, сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков.

Уральский федеральный округ стал лидером по росту количества договоров страхования сельхозживотных на условиях господдержки. Челябинская область на первом месте среди регионов УрФО по размеру застрахованного поголовья. На втором месте Свердловская область, где договоры страхования заключены в отношении 238 тыс. животных, что в два раза больше, чем годом ранее.

Кроме Урала наибольший рост числа застрахованных сельхозживотных зафиксирован в Южном и Дальневосточном федеральных округах — в 1,5 раза, до 154 тыс. и 458 тыс. соответственно.

В целом по стране на 1 октября было застраховано 9,6 млн условных голов сельскохозяйственных животных. Это на 12% больше, чем годом ранее. Всего договоры заключили животноводы, работающие в 68 регионах РФ.