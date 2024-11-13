В Казани ликвидировали нарколабораторию, изъяли почти 10 кг наркотиков

В Казани полицейские ликвидировали подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики. У одного из организаторов изъяли почти 10 кг наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники полиции задержали 31-летнего и 35-летнего мужчин, подозреваемых в изготовлении наркотиков и их сбыте. В квартире одного из фигурантов, который ранее был судим, обнаружили 3,7 кг мефедрона, 5,3 кг конопли и 0,5 кг марихуаны. Вещества были произведены в подпольном лаборатории.

Мужчина решил самостоятельно изготавливать наркотики и продавать их через нелегальный интернет-магазин. В гараже одного из подозреваемых в Казани изъяли лабораторное оборудование для производства наркотических веществ.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают устанавливать соучастников преступления.

Диана Соловьёва