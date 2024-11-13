Троицкую ГРЭС привлекут к ответственности за загрязнение воды и воздуха

Филиал ПАО «ОГК-2» — Троицкую ГРЭС привлекут к административной ответственности за загрязнение воздуха и реки Уй. Предприятию также выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Инспекторы обнаружили нарушения во время плановой выездной проверки предприятия, которое относится к первой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Выяснилось, что тепловая электростанция сливает в реку и выбрасывает в воздух загрязняющие вещества без специального разрешения; отчеты содержат недостоверные сведения об отходах производства и потребления. Юридическое и должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле Росприроднадзора.

Виталина Ярховска