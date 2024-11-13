Опекуном совы и филина в ростовском зоопарке стала строительная компания

Строительная компания «Сова» взяла под опеку филина и полярную сову, привезенную недавно из Липецка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Сова» будет оказывать финансовую помощь зоопарку в содержании птиц. Также новый опекун предложил дать полярной сове имя Легенда.

Как писал ранее «Ъ-Юг», в Ростовский-на-Дону зоопарк была доставлена самка полярной совы на постоянное содержание для разведения потомства. Сова помещена в комплекс «Хищные птицы».

Ева Китаева