Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

УУНиТ потратит на медиасопровождение деятельности до 2 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) на конкурсе 29 ноября выберет подрядчика медиасопровождения деятельности, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 2,5 млн руб. Он будет оплачен из средств вуза.

Аналитика продукта и конкурентов обойдется в 66 тыс. руб., подготовка рекламной стратегии продвижения УУНиТ во «Вконтакте» — в 58,5 тыс. руб., оплата рекламного кабинета во «Вконтакте» — в 1,2 млн руб. Оказывать услуги необходимо до сентября 2025 года. Медиасопровождение должно включать рекламу в интернете и услуги по контент-маркетингу с охватом во всех субъектах Российской Федерации.

Предыдущий контракт на эти услуги, заключенный в сентябре этого года с ООО «Диджитал инк» за 1,42 млн руб., был расторгнут. Начальная стоимость составляла 2,4 млн руб.

Майя Иванова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...