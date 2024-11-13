УУНиТ потратит на медиасопровождение деятельности до 2 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) на конкурсе 29 ноября выберет подрядчика медиасопровождения деятельности, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 2,5 млн руб. Он будет оплачен из средств вуза.

Аналитика продукта и конкурентов обойдется в 66 тыс. руб., подготовка рекламной стратегии продвижения УУНиТ во «Вконтакте» — в 58,5 тыс. руб., оплата рекламного кабинета во «Вконтакте» — в 1,2 млн руб. Оказывать услуги необходимо до сентября 2025 года. Медиасопровождение должно включать рекламу в интернете и услуги по контент-маркетингу с охватом во всех субъектах Российской Федерации.

Предыдущий контракт на эти услуги, заключенный в сентябре этого года с ООО «Диджитал инк» за 1,42 млн руб., был расторгнут. Начальная стоимость составляла 2,4 млн руб.

Майя Иванова