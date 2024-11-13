Экс-замглавы челябинского ПФР просит выпустить его из колонии-поселения по УДО

Бывший заместитель руководителя челябинского регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Орехов подал заявление на условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии-поселения. В 2022 году его признали виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Информация опубликована на сайте Копейского городского суда.

Заседание, на котором рассмотрят заявление Орехова на УДО, состоится 29 ноября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил экс-замруководителя регионального отделения ПФР к четырем годам колонии строго режима и штрафу в 2,7 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в размере 30 млн руб. вместе с главой областного ПФР Виктором Чернобровиным и начальником одного из отделов фонда Рудольфом Зайцевым. Деньги передал сотрудник частной охранной компании за обеспечение заключения договоров на охрану подразделений фонда. Во время расследования Орехов признал вину и заключил досудебное соглашение; уголовное дело в отношении него рассматривалось отдельно. В апреле текущего года по приговору Центрального районного суда Челябинска Чернобровина отправили в колонию на 16 лет, Зайцева — на 9,5 лет. В мае Орехова перевели в колонию-поселение.

Виталина Ярховска