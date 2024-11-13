В Ростовской области выросло промышленное производство на 8% с начала года

С января 2024 индекс промышленного производства в Ростовской области увеличился на 8%. По этому показателю регион занял второе место по ЮФО, следует из исследования «Роствостата» об экономическом положении регионов Южного федерального округа.

Первое место по росту индекса промышленного производства занял Севастополь, с января этот показатель в регионе увеличился на 12%. В Краснодарском крае индекс промышленного производства уменьшился на 3%.

Также в Ростовской области увеличился выполненный объем строительных работ — на 8%, в Краснодарском крае — на 22%. Первое место в рейтинге заняла Астраханская область, здесь объем строительных работ увеличился на 38%.

Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 14%, выше этот показатель только у Адыгеи — 21%. В Краснодарском крае оборот розничной продукции увеличился на 5%, что ниже среднего показателя по ЮФО.

Ева Китаева