Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна сократился на 7,3% с начала года

С января по октябрь текущего года в морских портах Азово-Черноморского бассейна грузооборот составил 233 млн т, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

Перевалка сухих грузов в Азовских и Черноморских портах снизилась на 9,6% – до 111,8 млн т, объем перевалки наливных грузов сократился на 5,2%, составив 129,9 млн т.

Наиболее значительное падение грузооборота было зафиксировано в порту Тамань – до 23,3 млн т (- 34,5%). Также снижение отмечается в портах Туапсе – до 18,1 млн т (-16,3%) и Ростов-на-Дону – до 13,4 млн т (-6,5%).

Рост грузооборота показали порты Новороссийск – 139,1 млн т (+ 1,7%) и Кавказ – 19,9 млн т (+ 4,4%).

Общий грузооборот российских морских портов с января по октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 743 млн т.

Анастасия Казуков