Столовую сочинской гимназии признали лучшей в России

Столовая гимназии №9 в Сочи победила в конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2024», который проходил в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В конкурсе участвовали команды из 75 регионов. Для тематического стола гимназия №9 представила национальные блюда — ачму, запеченные куриные крылышки и лазанью.

Новинкой этого года для школьников Сочи стал салат-бар, где ученики могут сами выбирать ингредиенты для своих салатов. Заместитель министра образования Кубани Оксана Грушко отметила, что в регионе уделяют внимание созданию не просто меню, а целостной системы, которая улучшает качество питания школьников.

Кубань представила свои учреждения в нескольких номинациях: в категории «Лучший повар» боролась Вероника Матвиенко из средней школы №103 Краснодара, а команда поваров из школы №16 Новокубанского района выступала в номинации для сельских учебных заведений.

Мария Удовик