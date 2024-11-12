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В Геленджике благоустроят общественные территории и отремонтируют несколько улиц

В Геленджике продолжают обсуждать бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Власти планируют благоустроить общественные территории и провести ремонт улиц города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

В городе продолжится ремонт и строительство детских площадок, например, на улицах Озерной и Гоголя. Одним из наиболее важных проектов является благоустройство территории Курзала. Ожидается также реализация второй очереди Андреевского парка в Геленджике, который будет расположен до улицы Туристической.

Как отмечает глава города, в следующем году планируется реализация задач по капитальному ремонту улично-дорожной сети. Для этого привлекут средства федерального бюджета. Специалисты проведут капитальный ремонт на улицах Озерной, Кубанской, а также на ул. Десантной.

Алина Зорина

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