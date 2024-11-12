Три подростка пострадали в ДТП на Кубани

В результате аварии в станице Кавказской пострадали три подростка. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Кубани.

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ДТП случилось на пересечении улиц Ленина и Войкого в станице Кавказской. 22-летний водитель, находившийся за рулем BMW, ехал в сторону ст. Темижбекской. На перекрестке он не выдержал необходимый интервал и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ГАЗ 3302».

В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних: две 15-летние девочки, находившиеся в салоне BMW, и школьница 13 лет в автомобиле «ГАЗ». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Алина Зорина