Над Белгородской и Брянской областями уничтожили 13 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило, что вечером средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над Брянской областью и 2 — над Белгородской. Атаки происходили с 17:30 до 20:00.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений в результате массового налета БПЛА не было. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков не сообщал о работе ПВО в регионе. Днем украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ и Красноярский район. Пострадавших в результате ударов не было.

Минувшей ночью девять БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области по два — над Брянской и Курской областями. В Старооскольском городском округе беспилотник атаковал нефтебазу, из-за чего произошел пожар. Его оперативно потушили.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции.

Сергей Толмачев, Воронеж