Кубань заняла третье место среди регионов по объемам применения пестицидов

Краснодарский край расположился на третьем месте в рейтинге регионов по применению пестицидов в III квартале 2024 года. По применению агрохимикатов регион занял второе место, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

За III квартал на Кубани зафиксировано применение 2,3 тыс. т пестицидов. Год назад Краснодарский край занимал второе место по стране с показателем 2,7 тыс. т.

Объем применения агрохимикатов в III квартале составил 157,2 тыс. т в регионе. В аналогичный период в 2023 году показатель составлял 123,4 тыс. т.

Наиболее используемыми химическими веществами являются: «Суховей» — 1,9 тыс. т, «Спрут Экстра» — 1,5 тыс. т, «Торнадо 540» — 1,4 тыс. т, «ГлиБест 540» — 1,1 тыс. т, «Тотал 480» — 1 тыс. т. Специалисты Россельхознадзора отметили, что наиболее частыми в использовании агрохимикатами стали: аммофос, высший и первый сорт — 86,1 тыс. т, удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее – 84,9 тыс. т, селитра аммиачная — 81,4 тыс. т, калий хлористый — 72,6 тыс. т, а также удобрение азотно-фосфорно-калийное — 67 тыс. т.

Алина Зорина