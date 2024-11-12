Павел Дацюк стал одиннадцатым россиянином, включенным в Зал славы мирового хоккея в канадском городе Торонто. Спортсмен — один из немногих хоккеистов из РФ, который выигрывал Кубок Стэнли, Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Гагарина. Официальная церемония прошла в ночь на 12 ноября. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Павел Дацюк один из тех хоккеистов, которые имеют статус кумиров. Не просто так прозвище нападающего «Волшебник». Обманные финты игрока, который 15 лет блистал в клубе НХЛ «Детройт Ред Уингз», восхищали всех без исключения. Защитник Никита Щитов, который играл против Дацюка, объяснил, чем форвард был так хорош: «Он уникальный игрок, который мог сотворить шедевр на ровном месте. Против него всегда нужно было действовать с двойной мотивацией и опаской, предугадывать ходы. У него уникальное чувство паса, сумасшедшие координация, чувство дистанции, скорость принятия решения. Все это дало такого великого мастера».

О том, что Дацюк введен в Зал славы хоккея в Торонто, стало известно еще летом 2024-го, а сейчас прошла официальная церемония. Хоккеист был, как всегда, скромен. Он сказал спасибо всем, кто помогал ему в жизни и на льду, причем упомянул даже соперников и представителей прессы:

«Хочу поблагодарить журналистов из Детройта, кто освещал нашу команду. И, наконец, я должен поблагодарить своих соперников: вы были моим кошмаром, вы делали меня лучше, заставляли работать усерднее и не позволяли останавливаться. И в заключение я хотел бы посвятить это достижение моим родителям и поблагодарить бога за его милость».

История Павла Дацюка сейчас кажется сказкой. Мальчишка из Свердловска, который вырос в семье рабочих, стал настоящей звездой НХЛ, заработав за карьеру больше $70 млн. При этом звездная болезнь, которая частенько проявляется у больших спортсменов, его не коснулась. Несмотря на многочисленные личные призы, два Кубка Стэнли, победы на Олимпиаде и чемпионате мира Павел Дацюк по-прежнему открыт для общения, скромен и, даже отвечая на вопрос, что сейчас важно для молодого хоккеиста, сразу подчеркивает, что это лишь его точка зрения:

«Мое мнение — это не мнение эксперта, чтобы наши дети хотели заниматься хоккеем сами. Мои родители не заставляли, мы сами мечтали об этом».

Немало теплых слов сказали о спортсмене и за океаном, где россиянин сделал карьеру вопреки всему, уверен хоккейный эксперт Игорь Ларин: «Дацюк — это все вопреки правилам, никакой не первый драфт, как в случае Овечкина, никакой физики, никаких габаритов, никакого броска, если хотите. Все было сделано вопреки. В общем-то, и время было такое — вопреки. Я думаю, что в этом феномен Дацюка: все не по правилам, такой вот русской Конек-Горбунок, который оказался в Северной Америке, над которым должны были насмехаться, но который оставил всех в дураках».

Сейчас Павел Дацюк работает в системе клуба «Автомобилист» в Екатеринбурге, помогает развитию юных хоккеистов, но на тренерском мостике себя не видит. Он не раз говорил, что хочет уделять больше времени семье. При этом многие наставники пытаются использовать его приемы и манеру игры, обучая своих подопечных. Сейчас Дацюку 46 лет, и в этом году он обмолвился, что хочет провести свой прощальный матч. Так что, возможно, поклонники хоккея еще увидят легендарного игрока на льду.

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