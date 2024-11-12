Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура поручила ускорить строительство трех ЖК в Краснодаре

Сотрудники прокуратуры Краснодара посетили несколько строящихся объектов. По результатам выезда они поручили ускорить строительство жилых комплексов «Сердце Столицы», «Свобода», «Лучший». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Во время выезда зампрокурора города Данил Малышев совместно с представителями департамента по надзору в сфере строительства, администрации города, застройщика и генерального подрядчика обсудили вопросы соблюдения сроков и возникающих проблем при возведении зданий. Подрядчикам дали конкретные поручения для решения имеющихся и возникающих проблем.

Прокуратура города следит за соблюдением прав участников долевого строительства.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...