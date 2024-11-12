Прокуратура поручила ускорить строительство трех ЖК в Краснодаре
Сотрудники прокуратуры Краснодара посетили несколько строящихся объектов. По результатам выезда они поручили ускорить строительство жилых комплексов «Сердце Столицы», «Свобода», «Лучший». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
Во время выезда зампрокурора города Данил Малышев совместно с представителями департамента по надзору в сфере строительства, администрации города, застройщика и генерального подрядчика обсудили вопросы соблюдения сроков и возникающих проблем при возведении зданий. Подрядчикам дали конкретные поручения для решения имеющихся и возникающих проблем.
Прокуратура города следит за соблюдением прав участников долевого строительства.