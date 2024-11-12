Суд арестовал обвиняемого в поджоге военной авиатехники петербуржца

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 20-летнего Максима Грузнова, обвиняемого в содействии диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ). Фигурант останется в изоляторе до 11 января следующего года, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, подсудимый пытался поджечь военную авиатехнику в целях подрыва обороноспособности РФ. «Для реализации возникшего преступного умысла попытался склонить двух петербуржцев к участию в совершении задуманного им ранее поджога»,— говорится в сообщении.

В материалах дела сказано, что Максим Грузнов сам вышел на украинские спецслужбы — от них он получил задание завербовать сообщников для дальнейшего совершения диверсий.

На последнем слушании в райсуде фигурант просил более мягкую меру пресечения вместо СИЗО. Прежде юноша работал курьером в одном из магазинов города.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург