В Елабуге возбудили дело после того, как подросток потерял палец на производстве

В Елабуге несовершеннолетний, проходивший практику на предприятии, получил производственную травму. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 29 октября подросток работал со сверлильным станком, когда его перчатку затянуло в оборудование, что привело к ампутации пальца. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следствие выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает ответственных лиц.

Анар Зейналов