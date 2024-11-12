С января по сентябрь текущего года чистый убыток «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) составил 4,39 млрд руб., что на 23% меньше показателя аналогичного периода 2023 года (5,7 млрд руб.). Об этом говорится в отчете банка, опубликованном на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год чистый убыток УБРиР по РСБУ сократился на 23% до 4,39 млрд рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ За год чистый убыток УБРиР по РСБУ сократился на 23% до 4,39 млрд рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно отчетности, чистые процентные доходы банка до вычета резервов на возможные потери снизились до 1,7 млрд руб., в 4,1 раза за год. Расходы на резервы составили 4,35 млрд руб. (-19,1% за год). Комиссионные доходы УБРиР уменьшились на 13,9% — до 4,63 млрд руб., комиссионные расходы — на 7,4% — до 2,51 млрд руб.

По данным на 30 сентября, активы УБРиР составили 342,32 млрд руб., что на 4,8% ниже данных на начало года.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что чистый убыток УБРиР по РСБУ в первом полугодии вырос на 37,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года (1,8 млрд руб.) — до 2,5 млрд руб. «Убыток в первом полугодии вызван реализацией процентного риска, а также частичным досозданием резервов по ссудам с банковскими кредитными каникулами. Все убытки банка за указанный период были покрыты финансовой помощью акционера, и банк не столкнулся со снижением капитала. Достаточность капитала соответствует требованиям ЦБ РФ»,— отмечали тогда в пресс-службе УБРиР.

Анастасия Таначева