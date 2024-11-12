В Нефтеюганске пресекли деятельность незаконного игорного клуба

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) выявили незаконный игорный клуб, где проводились азартные игры. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, его деятельность была пресечена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Как считает следствие, 29-летняя местная жительница вместе с другими лицами, которые еще не установлены, незаконно организовали в нежилом здании по ул. Сургутской работу игорного клуба.

Компьютерное оборудование, на котором проходили азартные игры, было изъято для проведения компьютерно-технической экспертизы. Кроме того, следователи изучат документацию, имеющую значение, и деньги, находившиеся в кассе заведения. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, собираются доказательства.

Полина Хабарова