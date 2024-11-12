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Житель Краснодара, обвиняемый в мошенничестве, предоставил справку о смерти

42-летний житель Краснодара, который обвиняется в мошенничестве, предоставил справку о собственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года 42-летний житель Краснодара, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), потерял паспорт. Позже был найден труп мужчины с потерянным документом в кармане. В связи с этим истинного обладателя паспорта признали умершим.

В рамках расследования уголовного дела провели дактилоскопическую экспертизу, которая подтвердила личность подсудимого. Прокурор округа направил в суд исковое заявление об аннулировании справки о смерти осужденного, которое удовлетворили.

Алина Зорина

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