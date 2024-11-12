В Казани директор фирмы предстанет перед судом за неуплату налогов на 24 млн рублей

Руководитель ООО «Щисто» в Казани обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 24 млн руб. за период 2018–2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Татарстан.

По версии следствия, директор компании вносил ложные сведения в налоговые документы, указывая фиктивные сделки с 50 контрагентами. В результате уклонения от уплаты налогов была сокрыта крупная сумма НДС. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого и его супруги наложен арест на сумму более 32 млн руб.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Щисто» зарегистрировано в Казани и специализируется на управлении эксплуатацией нежилого фонда на договорной основе. На логотипе указано, что она является клининговой. Директором фирмы числится Марсель Сабаев, возглавляющий ее с 6 сентября 2016 года.

Анар Зейналов