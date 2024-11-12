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Бывшего начальника подразделения ГИБДД Ивделя отправили в колонию за коррупцию

Ивдельский городской суд Свердловской области приговорил экс-начальника подразделения местного ГИБДД к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в апреле 2023 года подсудимый, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил взятку в размере 120 тыс. руб. за непривлечение юрлица к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства). Отмечается, что он намеревался получить вторую часть взятки в размере еще 120 тыс. руб.

«В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан при передаче ему денежных средств. После проведения служебной проверки он был уволен из органов полиции»,— сказано в сообщении.

По словам старшего помощника руководителя регионального СКР Александра Шульги, в рамках расследования следователь установил все обстоятельства преступления, собрал и закрепил доказательственную базу. По ходатайству следствия судом наложен арест на квартиру и автомобиль экс-сотрудника ГИБДД.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, в значительном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также он лишен права занимать определённые должности на два года.

Полина Хабарова

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