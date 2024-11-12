Курорт «Архыз» откроет горнолыжный сезон 15 ноября

Всесезонный курорт «Архыз» в этом году одним из первых в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах откроет горнолыжный сезон.

Официальный запуск трассы Северного склона Архыза на высоте 2500 м для зимнего катания состоится 15 ноября. Это стало возможным благодаря климатическим условиям, ранним снегопадам и техническому оснащению трасс курорта.

По словам генерального директора курорта «Архыз» Романа Киранчука, этот горнолыжный сезон имеет все шансы стать самым длительным в истории курорта. Катание на лыжах и сноуборде, скорее всего, продлится до мая следующего года, прогнозирует господин Киранчук.

«В этом году в ноябре мы ожидаем рекордное число гостей — порядка 40 тыс., что почти вдвое больше турпотока 2023 года — тогда в ноябре количество туристов составило 26 тыс.»,— отмечает генеральный директор курорта «Архыз».

Зимой на курорте возможно будет совершить полеты на воздушном шаре, испытать семиметровые качели на высоте 2500 м, посетить высокогорный альпака-парк, а также другие сервисы, включая услуги инструкторов, прокат оборудования и техники.

С 30 декабря 2024 года по 2 января 2025 года на всех площадках курорта пройдет спортивно-музыкальный фестиваль-марафон «Технотау». На нем выступят 25 российских и европейских диджеев, будут показаны лазерные шоу, пройдут вечеринки в формате aprs-ski, а также различные интерактивные музыкальные мероприятия на открытом воздухе на высоте 2500 м.

Для комфортного отдыха гостей курорт «Архыз» запустил систему лояльности и предлагает выгодные тарифы по ски-пассам. Так, в частности, действует тариф «Промо»: 2000 руб. — взрослый и 1350 руб. — детский (6–13 лет включительно). Пластиковая карта (новый ски-пасс) стоимостью 200 руб. включена в указанную стоимость тарифов. Кроме того, продолжается «Черная пятница» в интернет-магазине курорта. До 15 ноября включительно гости «Архыза» могут забронировать «три» или «пять дней в зимнем сезоне» со скидкой 20%.

* ООО "АО "УК Архыз", г. Москва, Вн.тер. г. Муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 14, стр. 1А, ОГРНЮЛ 1220900002179

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