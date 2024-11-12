Художник-авангардист Франк Ауэрбах умер в 93 года

Британский художник Франк Ауэрбах, представитель лондонского авангардизма, умер на 94-м году жизни. О его смерти сообщил The Guardian директор галереи Ауэрбаха Frankie Rossi Art Projects Джеффри Партон. По его словам, художник умер рано утром 11 ноября у себя дома в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франк Ауэрбах в 1962 году

Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Франк Ауэрбах в 1962 году

Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Франк Ауэрбах родился 29 апреля 1931 года в Берлине в еврейской семье. В 1939 года его эвакуировали в Англию по программе «Киндертранспорт». Оставшиеся в Германии родители погибли в 1942 году в Освенциме. Будущий художник учился в школе-интернате. Окончив ее в 1947 году, он получил гражданство Великобритании.

После этого господин Ауэрбах стал посещать класс живописи в художественной школе Сент-Мартин в пригороде Хэмпстед-Гарден. Окончив класс живописи, он поступил в Королевский колледж искусств, который окончил с серебряной медалью.

В 1956 году Франк Ауэрбах провел первые выставки собственных работ. Однако они не принесли ему ни денег, ни известности. Долгое время он зарабатывал перепродажей картин и изготовлением картинных рам. Популярность пришла к авангардисту в первой половине 1970-х годов, когда выставка его работ прошла в Милане. В 1986 году он представлял Великобританию на Венецианской биеналле. Участие в выставке принесло ему награду «Золотой лев», которую господин Ауэрбах разделил с немецким художником Зигмаром Польке. Большинство работ Франка Ауэрбаха — женские и групповые портреты и городские пейзажи лондонских окрестностей.