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Ростехнадзор разрешил эксплуатацию энергоустановок в севастопольской Академии

Специалисты управления Ростехнадзора разрешили эксплуатацию тепловых энергоустановок в Академии хореографии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Фото: пресс-служба Ростехнадзора

Фото: пресс-служба Ростехнадзора

Специалисты крымского управления провели контрольный осмотр тепловых энергоустановок в Академии. Нарушений не выявлено, выдано разрешение.

Академия хореографии является первым объектом культурного кластера, расположенного в Севастополе по поручению президента. В здании предусмотрено более 700 помещений, включая интернат для иногородних студентов, общежитие, столовую, спортивный зал, бассейн и 16 балетных классов.

Алина Зорина

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