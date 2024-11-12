В Тюмени временно будут перекрывать участки улиц для вывоза снега

Для уборки снега в Тюмени в ночное время будут перекрывать участки дорог. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это необходимо для качественной уборки улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным городской администрации, такие меры будут вводиться при необходимости. Перекрытие будет отменяться до 07:30.

Напомним, в Тюмени с 9 сентября на год перекрыли движение по ул. Мурманской. Это связано со строительством многофункционального комплекса.

Полина Хабарова