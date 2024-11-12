Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюмени временно будут перекрывать участки улиц для вывоза снега

Для уборки снега в Тюмени в ночное время будут перекрывать участки дорог. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это необходимо для качественной уборки улиц.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным городской администрации, такие меры будут вводиться при необходимости. Перекрытие будет отменяться до 07:30.

Напомним, в Тюмени с 9 сентября на год перекрыли движение по ул. Мурманской. Это связано со строительством многофункционального комплекса.

Полина Хабарова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...