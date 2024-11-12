ГК ТОЧНО завершила строительство жилого квартала «Белые Росы» в станице Динской

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) завершил строительство лучшего жилого комплекса в Краснодарском крае по версии ЕРЗ.РФ — «Белые Росы».

В честь выдачи ключей от последних трех литеров застройщик организовал большой праздник для новоселов.

ЖК «Белые Росы» находится в 30 км от Краснодара, в станице Динской. Здесь на берегу реки Кочеты ГК ТОЧНО возвела семь домов средней этажности класса комфорт и комфорт плюс, которые включают в себя 1064 квартиры. Строительство ЖК «Белые Росы» началось в 2021 году, в этом же году были сданы первые литеры комплекса. А в ноябре 2024 девелопер начал выдачу ключей от последних трех домов, в которых 342 квартиры.

В честь завершения строительства жилого квартала ГК ТОЧНО организовала в «Белых Росах» праздник для взрослых и детей. Гостей угощали блинами и горячими осенними напитками, а благотворительный фонд «ТОЧНО ДОБРО», входящий в ГК ТОЧНО, впервые представил на празднике ДОБРОтные игры. Это настольные игры из массива дерева, которые развивают логическое мышление, концентрацию внимания и ловкость. Новоселы могли познакомиться и пообщаться с будущими соседями в непринужденной обстановке, а победители получили в подарок брендированные сувениры от фонда.

Семейный жилой квартал «Белые Росы» был неоднократно отмечен престижными строительными премиями. Он занимает первое место в ТОП новостроек Краснодарского края по потребительским качествам ЖК в рейтинге ЕРЗ.РФ. А также является победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации» в категории среднеэтажных домов.

На территории ЖК застройщик реализовал площадки для детей разных возрастов, воркаут-зоны с современными тренажерами, обустроил несколько локаций для игровых видов спорта, мангальную зону. Через комплекс проходят две прогулочные аллеи с торговыми галереями, а парковки вынесены за территорию дворов и расположены по периметру застройки.

Помимо строительства семейного жилого квартала «Белые Росы» и благоустройства прилегающей территории, ГК ТОЧНО возвела здесь и необходимые социальные объекты. В декабре 2021 года открылся современный детский сад «Росинка» на 250 мест. В 2022 году он вошел в тройку лучших дошкольных учреждений страны в федеральном конкурсе «ТОП ЖК».

Также в шаговой доступности от жилого квартала ГК ТОЧНО строит храм Рождества Христова с зоной отдыха для прихожан. Общая площадь храмового комплекса составляет 1754 кв. метров. Он является одним из самых крупных религиозных объектов в станице Динской и ближайших населенных пунктах и вмещает более 600 человек.

Напомним, что ГК ТОЧНО входит в ТОП-10 застройщиков РФ по объемам текущего строительства, реализует проекты в пяти регионах, 12 городах. В октябре 2024 года на 25-м юбилейном Московском Международном жилищном конгрессе девелопер стал победителем в номинации «Лидер Южного федерального округа по комплексному развитию территорий».

«Объект сдан в эксплуатацию»

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