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Коммерсантъ FM
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Softbank вернулась к прибыли благодаря восстановлению азиатского рынка IPO

Японская холдинговая инвесткомпания Softbank, специализирующаяся на вложениях в сектор высоких технологий, сообщила, что по итогам завершившегося 30 сентября второго квартала 2025 финансового года ее чистая прибыль составила ¥1,18 трлн ($7,7 млрд), тогда как годом ранее компания зафиксировала квартальный убыток в ¥931 млрд ($6 млрд). Компания отметила, что позитивный результат достигнут во многом благодаря росту стоимости ее вложений в такие компании, как T-Mobile US, китайский агрегатор такси Didi Global и американский маркетплейс Coupang.

Эксперты также отмечают, что один из ключевых инвестфондов Softbank — Vision Fund — показал хорошие результаты благодаря росту активности на азиатском рынке первичных размещений акций. Бум IPO в Азии в этом году уже привел к тому, что корейская Hyundai в октябре провела на Национальной фондовой бирже Индии IPO своего индийского подразделения, выручив за акции $3,3 млрд, что стало крупнейшим IPO для Индии.

Евгений Хвостик

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