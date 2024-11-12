Уровень кредитования экономики и населения Кубани вырос на 30%

По итогам января—сентября объемы кредитования экономики и населения Краснодарского края превысили 3 трлн 69 млрд руб. Это на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации края.

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Из общего количества выделенных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдали почти 2,2 трлн руб. Населению банки выдали кредиты на около 875 млрд руб.

«Увеличение объемов кредитования свидетельствует о росте доверия между финансовыми институтами и бизнесом. Доступ к кредитным ресурсам стимулирует инвестиции, расширение производств и создание новых рабочих мест»,— считает министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Как отмечают власти, бизнесу Кубани помогают развиваться с помощью программы льготных займов. По информации кредитных организаций, с начала года юрлицам и индивидуальным предпринимателям в крае выдали более 1,5 тыс. таких кредитов на сумму более 43,3 млрд руб.

Льготное ипотечное кредитование составило почти 146 млрд руб. Всего в Краснодарском крае выдали около 44,2 тыс. жилищных кредитов более чем на 200,9 млрд руб.

Татьяна Ручкина