ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть еще на 107 тыс. б/с

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала ежемесячный отчет, в котором снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 107 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,8 млн б/с. Это уже четвертый месяц подряд, когда организация снижает прогноз.

ОПЕК снизила прогноз роста на фоне данных из Индии, Китая, других азиатских стран, а также данных из Африки. Так, коммерческие запасы стран ОЭСР в сентябре текущего года снизились на 7,5 млн баррелей. ОПЕК также снизила оценки спроса по всех кварталах 2024 года: в первом квартале — до 102,8 млн б/с, во втором квартале — до 103,2 млн б/с, в третьем квартале — до 104,54 млн б/с, в четвертом квартале — до 105,56 млн б/с.

Прогноз роста предложения нефти от не входящих в ОПЕК+ стран сохранился на уровне 1,2 млн б/с в 2024 году и 1,1 млн б/с в 2025 году. В абсолютном значении показатели могут достичь 53,07 млн б/с в текущем году и 54,17 млн б/с — в следующем.

На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что рост мировой экономики не позволит ценам на нефть достичь пика. По его словам, нефтяной рынок сейчас действительно сталкивается с трудностями, однако сам генсек считает их временными.

Подробнее о снижении спроса на нефть читайте в материале «Ъ» «Нефть пошла под откос».