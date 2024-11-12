В суд поступило дело о попытке отравления курсантов военного училища на Кубани
В Южный окружной военный суд поступило дело в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Фото: Южный окружной военный суд
По данным следствия, в 2022 году Егор Семенов стал гражданином Российской Федерации, а в апреле прошлого года его завербовали сотрудники спецслужб Украины. Мужчина получил задание организовать убийство выпускников авиационного училища в Армавире, за что должен был получить 400 тыс. руб.
Господин Семенов анонимно передал торт и алкоголь, отравленные кордиамином, на встречу выпускников АВВАКУЛ. Участники мероприятия передали подарок правоохранителям, которые выявили факт токсикации. В ходе расследования выяснилось, что фигурант действовал по указанию спецслужб Украины.