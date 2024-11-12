В суд поступило дело о попытке отравления курсантов военного училища на Кубани

В Южный окружной военный суд поступило дело в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южный окружной военный суд Фото: Южный окружной военный суд

По данным следствия, в 2022 году Егор Семенов стал гражданином Российской Федерации, а в апреле прошлого года его завербовали сотрудники спецслужб Украины. Мужчина получил задание организовать убийство выпускников авиационного училища в Армавире, за что должен был получить 400 тыс. руб.

Господин Семенов анонимно передал торт и алкоголь, отравленные кордиамином, на встречу выпускников АВВАКУЛ. Участники мероприятия передали подарок правоохранителям, которые выявили факт токсикации. В ходе расследования выяснилось, что фигурант действовал по указанию спецслужб Украины.

Алина Зорина