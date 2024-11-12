Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения о нарушении прав 30 дольщиков в Казани. Об этом рассказали в Информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК РФ узнал о 30 казанцах, которые 18 лет не могут получить квартиры

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК РФ узнал о 30 казанцах, которые 18 лет не могут получить квартиры

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В комментариях в приемной Александра Бастрыкина «ВКонтакте» сообщили о нарушении прав участников долевого строительства многоквартирного дома в Военном городке № 33. В обращении говорится, что 30 граждан с 2006 года не могут получить свои квартиры. Застройщиком была компания «Веха», признанная банкротом. Строительные работы на объекте не проводят.

Александр Бастрыкин поручил главе СК России Татарстана Валерию Липскому провести проверку и сообщить об установленных обстоятельствах и результатах проверки.

Диана Соловьёва