В Казани при пожаре в частном доме погибла 65-летняя женщина

Утром 12 ноября в Казани произошел пожар в частном доме на улице Кооперативной, в результате которого погибла 65-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар возник на площади 2 кв. м в одном из частных домов Казани. Спасатели ПСЧ-71 вытащили женщину из горящего помещения и передали ее медикам, однако она скончалась в машине скорой помощи.

Предварительная причина трагедии — неосторожность при курении. Специалисты МЧС отмечают, что такие случаи часто происходят, когда человек закуривает, садится или ложится в кресло, а затем засыпает. В этот момент может загореться одежда или ковер, что приводит к отравлению угарным газом и удушению.

Анар Зейналов