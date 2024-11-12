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На Кубани освободили подозреваемых в избиении аниматоров

Суд постановил освободить от уголовной ответственности троих мужчин, подозреваемых в избиении аниматоров в Анапе. Уголовное дело прекращено, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Анапе дело об избиении аниматоров закончилось примирением. Зелимхана Заурбекова и Руслана Халидова, обвиняемых по п. «а» ч. 2 ст. 115, ст. 116 УК РФ, и Магомед-Расула Хайбулаева, обвиняемого в п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ, освободили от уголовной ответственности и отпустили из-под стражи в зале суда.

В суде установлено, что подсудимые полностью возместили и компенсировали моральный вред, а также принесли извинения, которые потерпевшие приняли. В судебном заседании оба пострадавших просили прекратить производство по делу в отношении фигурантов, обвинение не возражало.

Ранее пресс-служба судов Краснодарского края сообщала, что суд Анапы заключил под стражу на 1 месяц 30 суток двух подозреваемых в избиении аниматоров в Анапе. В ночь на 3 сентября 2024 года фигуранты находились возле одного из кафе на Пионерском проспекте в Анапе. Компания приезжих предложила девушке из компании аниматоров познакомиться. После отказа начался конфликт с молодыми людьми, работавшими аниматорами. Приезжие во время драки причинили им травмы. Виновников конфликта задержали в тот же день.

Алина Зорина

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