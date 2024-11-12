Новороссийский комбинат хлебопродуктов выплатил акционерам 1,5 млрд рублей

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» выплатило своим акционерам за шесть месяцев текущего года доходы по ценным бумагам в размере 1,49 млрд руб. В том числе номинальному держателю, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента,— 565,5 млн руб. Другим зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам — 922 млн руб. Сведения об этом опубликованы на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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В сообщении также отмечается, что размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу составил 22 руб. 19 коп. Общее количество акций комбината составляет 67,6 млн штук.

Также сообщается, что ПАО «НКХБ» выплатил акционерам дивиденды за 2021 год. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам составил 552,4 млн руб. В том числе доверительному управляющему — 210 млн руб., другим зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам — 342,4 млн руб. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу составил 8 руб. 24 коп. Общее количество акций — 67,6 млн штук.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на минувшей неделе Совет директоров ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» принял решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли компании в размере 1,15 млрд руб., полученной по итогам деятельности НКХБ за девять месяцев 2024 года, на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО.

Летом этого года Арбитражный суд Краснодарского края принял решение передать в пользование ПАО «НКХП» 484 тыс. акций общества, что составляет 0,72% уставного капитала эмитента. Согласно документам суда, ПАО «НКХП» переданы 446 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций, принадлежащих ранее ЗАО «Центр деловой экспертизы»; 5 тыс. акций, принадлежащих ранее ООО «Авторское телевидение Маркасовой»; 33 тыс. акций, принадлежащих ранее ООО «Капитал Инвест».

Арбитражный суд обязал АО «ВТБ Регистратор» списать акции с лицевого счета указанных ликвидированных организаций и зачислить их на казначейский счет ПАО «НКХП».

В июле этого года ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» завершило выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год номинальным держателям и доверительным управляющим на общую сумму 176,4 млн руб. На одну обыкновенную акцию (RU000A0BLWD7) начислено 6,9 руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» было зарегистрировано в 1996 году в Новороссийске. Хранение и складирование зерна является основным видом деятельности организации. Юрий Медведев владеет долей в размере 0,0799% в уставном капитале НКХП. Еще 50,99% доли в УК принадлежат московскому АО «Объединенная зерновая компания», долей в размере 35,36% владеет «Деметра-Холдинг». По итогам 2023 года выручка предприятия составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млрд руб.

Дмитрий Михеенко