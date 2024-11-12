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Умер актер Георгий Асатиани, сыгравший Олега Кошевого в «Молодой гвардии»

Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба Молодежного театра Алтая. Он был известен ролями Олега Кошевого в «Молодой гвардии», Александра Адуева в «Обыкновенной истории» и Кочкарева в «Женитьбе».

Георгий Асатиани

Георгий Асатиани

Фото: Молодежный театр Алтая

Георгий Асатиани

Фото: Молодежный театр Алтая

Актер умер 11 ноября. Прощание с ним пройдет 14 ноября в Алтайском похоронном доме. «Он отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет... Коллектив Молодежного театра Алтая выражает глубокие соболезнования розным и близким выдающегося артиста»,— говорится в сообщении.

Георгий Астиани родился в 1942 году. В детстве он играл в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского в составе хора. Параллельно с работой в Саратовском областном театре кукол он учился в Театральном училище имени И. Слонова. После окончания училища Астиани переехал в Барнаул и начал служить в Алтайском краевом театре юного зрителя. За театральную карьеру он сыграл более ста ролей. В частности, он играл в постановках «Девочка и апрель» Тамары Ян, «Обратный адрес» Анатолия Алексина, «Маленькие трагедии» Александра Пушкина, «Тартюф» Жана-Батиста Мольера и др.

В 1974 году Георгий Астиани получил премию Ленинского комсомола Алтая. В 1986 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

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