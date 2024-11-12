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В 2025 году власти Екатеринбурга направят 185 млн на поддержку участникам СВО

В бюджет следующего года мэрия Екатеринбурга заложила 185 млн руб. на помощь участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине и их семьям. Об этом на брифинге рассказал вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков.

В следующем году власти Екатеринбурга направят на поддержку участников СВО 185 млн рублей

В следующем году власти Екатеринбурга направят на поддержку участников СВО 185 млн рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В следующем году власти Екатеринбурга направят на поддержку участников СВО 185 млн рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Меры поддержки участников СВО — в пределах тех полномочий, которые сегодня определены для муниципальных образований. В рамках этого мы оказываем единовременную поддержку тем, кто заключил контракт и уходит на СВО, единовременно поддерживаем семьи участников СВО, обеспечиваем бесплатное питание, посещение детских садов и загородных лагерей. На это в 2025 году будет направлено 185 млн руб. из муниципального бюджета, остальные меры поддержки касаются регионального и федерального уровней»,— подчеркнул господин Корюков.

Напомним, по плану на 2025 год расходы бюджета Екатеринбурга составят 90,6 млрд руб., доходы — 87,5 млрд руб., что почти на 10 млрд руб. превышает плановые показатели 2024 года (около 80 млрд руб. и 76 млрд руб. соответственно).

Анастасия Таначева

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