Показатели в норме: исследования подтвердили экологичность объектов ОТЭКО в порту Тамань

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, подвела итоги экомониторинга за III квартал.

С июля по сентябрь 2024 года сотрудники независимых экоаналитических лабораторий исследовали 3192 пробы морской воды, почвы, донных отложений и воздуха в порту Тамань и ближайших населенных пунктах. Ни одна из изученных проб не показала превышений предельно допустимых концентраций. Регулярные исследования позволяют компании убедиться в отсутствии производственных рисков для природы Тамани.

На протяжении трех месяцев аккредитованные государством испытательные лаборатории исследовали такие показатели, как содержание оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, керосина, формальдегида, сероводорода, предельных углеводородов, оксида азота, диоксида серы, углерода (сажи), бензоапирена и взвешенных веществ в окружающей среде. Результаты мониторинга показали, что все значения находятся в пределах нормы, а в ряде случаев — в разы ниже уровня предельно допустимых концентраций.

Средние показатели содержания пыли в пробах атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон находятся вдвое ниже верхней границы предельно допустимой концентрации. Средние суточные показатели предельных углеводородных газов — ниже нормы на 99,6%.

Уровень шума в рамках изучаемых территорий в дневное и ночное время находится в пределах допустимых границ.

Регулярные наблюдения за фактическим состоянием почвы в 17 точках на территории порта Тамань показали, что содержание химических веществ в пробах не превышает допустимой концентрации. Например, содержание свинца в почвах практически в два раза ниже показателей, предельно допустимых для данных территорий.

За период мониторинга лаборатории провели анализ 197 образцов морской воды, донных отложений и морской биоты — совокупности видов растений, животных и микроорганизмов. Лаборатории проводили анализ проб на количественное содержание нефтепродуктов, железа, иона аммония, нитратного азота, взвешенных веществ и концентрации кислорода. Значения массовой концентрации нефтепродуктов оказались в 14 раз меньше нижней границы предельно допустимых. А содержание иона аммония в морской воде — в 56 раз ниже допустимых значений.

Результаты мониторинга орнитофауны в летний период подтвердили гнездование 41 вида птиц. Видовое разнообразие показывает, что строительство морских терминалов и других промышленных объектов в порту Тамань не влияет на популяцию птиц в регионе.

«Проведение регулярного экологического контроля помогает нашим специалистам объективно оценивать влияние деятельности предприятия на состояние окружающей среды. Минимизация любых рисков для экологии Тамани и соответствие требованиям природоохранного законодательства — это один из главных приоритетов ОТЭКО. Кроме того, мы ежегодно проводим десятки акций и мероприятий, через которые вовлекаем жителей Таманского полуострова в формирование экологической культуры региона. Это и акция по выпуску мальков редких видов рыб, и уборка берегов от штормового мусора, и создание "зеленого щита" Тамани из канадских тополей. Более того, мы проводим экоуроки и мастер-классы в школах и детских садах станиц и поселений. Эти и другие инициативы ОТЭКО помогают привить ответственное отношение к природе у детей и сохранить природные ресурсы региона»,— комментирует директор безопасности производства ОТЭКО Александр Пивиков.

Кроме того, по результатам независимого международного аудита ОТЭКО получила сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001. Специалисты по аудиту особенно отметили передовые практики компании в области экологии. Это, в частности, вовлечение всех подрядных организаций, выполняющих любые виды работ на территориях ОТЭКО, в процессы, направленные на безопасность и охрану окружающей среды, и внесение во все виды технических заданий на проектирование объектов капитального строительства мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. В рамках аудита была также отмечена системная работа ОТЭКО по снижению затрат на энергопотребление.