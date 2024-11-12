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В Сочи завели дело после нападения бездомных собак на подростков

Следователи завели уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после нападения беспризорных собак на несовершеннолетних в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

Сообщения о произошедшем появились в СМИ и соцсетях. Как выяснили следователи, 9 ноября на улице Багратиона в Лазаревском районе Сочи на двух подростков напали бездомные собаки. Несовершеннолетние получили травмы, медики оказали им помощь.

Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью подростков назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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