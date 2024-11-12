Прокуратура устанавливает причину получения травмы ребенком в парке Уфы

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту получения ребенком травмы в уфимском парке Лесоводов, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

27 октября 6-летний мальчик повредил челюсть, катаясь на качелях в парке, в котором проводится реконструкция.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц заказчика и подрядной организации по обеспечению безопасного пребывания граждан на территории парки, в том числе несовершеннолетних»,— отметили в ведомстве.

Чуть ранее управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова