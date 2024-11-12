Уголовное дело об осквернении аллеи воинской славы в Уфе контролирует глава СКР

Руководитель СКР Александр Бастрыкин затребовал у главы управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад по уголовному делу об осквернении аллеи воинской славы в Уфе.

Как сообщается в соцсетях, 11 ноября в Уфе в аллее воинской славы на улице Ухтомского были повреждены стенды с портретами участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, в начале ноября там же в алее были повалены 18 щитов, с некоторых сорвали крышки.

Майя Иванова