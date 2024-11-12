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На Кубани за последнюю неделю выявили более 250 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае в период с 4 октября по 10 ноября выявили более 250 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по заболеваемости остается Краснодар — здесь выявили более 80 случаев ковида. Далее следует Новороссийск — свыше 20 случаев. В Сочи и Мостовском районе зафиксировали больше 10 пациентов.

Также новые случаи выявили: в Ейском — восемь, в Армавире и Кущевском районе — по шесть, в Динском, Курганинском районе — по пять. По четыре заболевших в Северском и Новокубанском, по три — в Горячем Ключе, Апшеронском, Гулькевичском, Крымском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском районах.

В Белореченском, Брюховецком, Выселковском, Кавказском, Каневском, Отрадненском, Павловском, Староминском, Тбилисском, Успенском, Усть-Лабинском районах — по двое заразившихся инфекцией, а в Анапе, Геленджике, Абинском, Калининском, Красноармейском, Крыловском, Ленинградском районах — по одному.

В числе заболевших свыше 100 женщин и около 150 мужчин. Самому младшему пациенту исполнился один месяц, а старшему — 88 лет.

За неделю выписали 341 человека, скончался один пациент.

Нурий Бзасежев

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