Интернет-ритейл стимулирует спрос на склады в Краснодарском крае

По данным консалтинговой компании NF Group, в Краснодарском крае объем сделок с качественными складскими площадями за январь—сентябрь 2024 года составил 131 тыс. кв. м, что почти в пять раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что в 2023 году пик активности пришелся на четвертый квартал, поэтому точная динамика спроса в текущем году станет ясна лишь к концу 2024 года.

Компании из сегмента электронной коммерции доминируют на рынке аренды складов в регионе, занимая 66% от всех арендованных площадей за последние пять лет. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на склады со стороны интернет-ритейла.

Стоимость аренды складских помещений также увеличивается. За девять месяцев 2024 года средневзвешенная арендная ставка на спекулятивные складские площади класса A выросла на 32%, достигнув 10,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год по системе triple net.

Подробнее — в материале «Ну и складно».

Наталья Решетняк