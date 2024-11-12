В Хакасии горит сухая трава на площади 100 тыс. квадратных метров

В Хакасии в деревне Кураганная горит сухая трава на площади 100 тыс. кв. м, сообщило МЧС. Пожар локализован. Местные власти утверждают, что огонь не угрожает населенным пунктам. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил в Telegram-канале, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

О работе МЧС в деревне Куруганная пресс-служба ведомства сообщила около 13:00 мск. Тогда трава горела на площади 2 тыс. кв. м. «Из-за сильного ветра огонь угрожает жилым домам»,— говорилось в сообщении.

За 40 минут площадь пожара увеличилась до 100 тыс. кв. м, возгорание локализовали около 13:30 мск. В это время МЧС сообщило, что переход огня на жилые дома не допущен. На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники.

Деревня Кураганная расположена в Усть-Абаканском районе Хакасии. Входит в состав Солнечного сельсовета. В 2010 году ее население составляло 338 человек. На территории деревни расположены шесть фермерских хозяйств. В районе Кураганной расположены крупные месторождения бетонитовой глины ООО «Бентонит» и каменного угля «Черногорский».