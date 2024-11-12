Володин: Путин поблагодарил депутатов за поддержку его видения мироустройства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что все главы фракций поддерживают видение мироустройства, оглашенное президентом Владимиром Путиным в ходе Валдайского форума. По словам спикера Госдумы, президент в беседе с ним поблагодарил лидеров политических партий и парламентариев за такую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы буквально вчера со всеми руководителями фракции, обсуждая сегодняшнее пленарное заседание, говорили как раз о Валдайском форуме, о выступлении президента, и руководители фракций все высказались в поддержку видения президента мирового устройства, построения многополярного справедливого мира»,— Вячеслав Володин на пленарном заседании (цитата по ТАСС).

Выступая на пленарной сессии Валдайского форума 7 ноября, Владимир Путин заявил об «острой и непримиримой борьбе» за новые принципы мироустройства. Он отмечал, что эта «борьба» заключается не в «схватке за власть или геополитическое влияние», а в «столкновении самих принципов», на которых будут строиться отношения государств. От итогов этого «столкновения», по словам президента, зависит, сможет ли человечество «построить мироздание, которое позволит развиваться всем».

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» прошло в Сочи с 4 по 7 ноября. Тема форума — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».