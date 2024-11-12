В Тобольске возле Аптекарского сада построят четырехзвездочную гостиницу

В Тобольске (Тюменская область) вблизи Аптекарского сада планируют построить четырехзвездочную гостиницу. Как сообщили в пресс-службе ГУ строительства Тюменской области, она разместится по ул. Красноармейская, 6а.

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Гостиница будет называться Cosmos, площадь будущего здания составит более 8,5 тыс. кв. м. Завершить строительство планируют в первом квартале 2026 года.

В феврале стало известно, что компания «София-Инвест» построит в Тобольске четырехзвездочную гостиницу со спа-центром. Объем инвестиций оценивается примерно в 2 млрд руб. Завершение работ запланировано до конца 2027 года.

Полина Хабарова