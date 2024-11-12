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В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

В Казани началась реконструкция участка коллектора в районе «Татнефть Арены» в рамках обновления Третьего Северного коллектора. Планируется заменить более 1,3 км трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

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В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

В Казани на участке коллектора у «Татнефть Арены» началась реконструкция

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

Работы будут проводиться на участке от улицы Фатыха Амирхана, 3, до улицы Чистопольской, 26/5. В ходе реконструкции планируется заменить 1395 метров трубопровода методом санации с использованием полимерного рукава. В настоящее время ведутся земляные работы, а также монтаж технологических камер и колодцев.

Завершение реконструкции планируется к концу 2025 года. В конце текущего года начнутся подготовительные работы на участке Третьего Северного коллектора в районе парка «Континент» по улице Гаврилова.

Ранее, в августе 2024 года, были завершены работы на участке коллектора по улице Фатыха Амирхана вдоль Казанского авиационного института. Протяженность этого участка составила более 760 метров. Коллектор был запущен в эксплуатацию, а территория, где проводились работы, благоустроена и восстановлено движение транспорта.

Реконструкция участка коллектора проводится в рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал». Работы над восстановлением функциональности старого коллектора ведутся с февраля 2022 года.

Третий Северный коллектор, построенный в 1985 году, обеспечивает сбор и транспортировку сточных вод из поселка Дербышки, а также Ново-Савиновского и Советского районов Казани. Сегодня он обслуживает более 850 многоквартирных домов, где проживает свыше 220 тысяч человек.

Анар Зейналов

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